إصابات كورونا في فرنسا تستقر عند 2.28 مليون

استقر إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عند 2.28 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 52 ألفًا و821 حالة.وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 167 ألفًا و915 شخصًا حتى صباح الأربعاء.وأعلنت فرنسا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعًا.