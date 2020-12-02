مصرع شاب دهسته سيارة فى السلام

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من قبل سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام، في محافظة القاهرة.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة السلام بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.