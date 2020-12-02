تشميع 3 كافيهات مخالفة بالإسكندرية (صور)

قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، وسكرتير عام الحي، حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحلات التجارية والكافيهات في المواعيد المحددة لها، وتنفيذا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع تقديم الشيش بالمقاهي لمواجة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتشكلت الحملة من « مدير ادارة اشغال الطريق والاعلانات، ورئيس وحدة الإزالة، ومسؤول الضبطية القضائية بالمحافظة، والرصد البيئ، ورخص المحلات، ومعاوني ادارة اشغال الطريق والإزالة والمتابعة».وتم خلال الحملة التوجه إلى "شارع محمد نجيب، شارع الشيخ رمضان دار عيسى، شارع خالد بن الوليد، شارع البكباشي العيسوي، شارع امين خيرت الغندور، شارع خليل حماده، شارع الملك حفني بحري وقبلي، شارع ٤٥ بحري وقبلي، شارع ٣٠، شارع العاشر، شارع إسكندر ابراهيم".وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 كافيهات بشارع الشيخ رمضان، وشارع خالد بن الوليد، وشارع خالد بن الوليد.كما تم التحفظ علي العديد من الاشغالات والتعديات التي تعيق الطريق العام وكذلك مصادرة عدد كبير من الشيش ومشتملاتها وكراسي وشاشات عرض بالمقاهي المخالفة.وفي سياق آخر تم خلال الحملة مطاردة ظاهرة النباشين والتحفظ على عدد من الجوانى وإيداعها بسيارات شركة النهضة وإزالة كافة التعديات وإعادة ضبط الشارع.