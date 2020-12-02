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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اليونسكو»: المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تتماشى مع أهدافنا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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أعرب الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، ترحيبه بالتعاون مع وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مبديًا استعداده التام لتوفير كل أشكال الدعم للمبادرة، مؤكدًا أن اللغة العربية تعتبر وعاء للثقافة وعند كسرها ينفرط عقد الثقافة، وهو ما تؤمن به منظمة اليونيسكو وتسعى له.

جاء ذلك خلال لقائه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث التعاون الثنائي المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تنفذها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ الهوية العربية والمصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

كما أثنى مدير مكتب اليونيسكو بالقاهرة على استهداف المبادرة لقضية تقبل الآخر والانفتاح على الآخر وتحصينه ضد الأفكار المتطرفة التي تلبس رداء الدين وهي بعيدة كل البعد عن أي دين على وجه الأرض.

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور غيث فريز تقريرًا أعده اليونيسكو بعنوان "اللغة العربية بوابة المعرفة" والذي يتضمن كل ما يخص اللغة العربية وما تتعرض له من طمس، وفقدانها مع أبنائنا بالخارج والداخل أيضًا، ودراسة حالة اللغة العربية بكل الدول العربية.

هذا واتفق الجانبان على تفعيل التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونيسكو في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والمشاركة في احتفالية المنظمة باليوم العالمي للغة العربية خلال ديسمبر الجاري، وإدراج "اتكلم عربي" ضمن الاحتفالية لأخذها إلى مستوى إقليمي انطلاقًا من مصر، وفي هذا الصدد أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الاحتفالية ستكون بداية استراتيجية تحقيق المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالتعاون بين "الهجرة واليونيسكو".

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