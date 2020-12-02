حريق جهاز 6 أكتوبر: النيران التهمت 20 كرفانا وفجرت 12 أنبوبة غاز

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، عمليات التبريد لحريق جهاز مدينة 6 أكتوبر عقب السيطرة على النيران التي التهمت المبنى ومحتوياته.وتبين أن أكثر من 10 سيارات إطفاء كافحت الحريق الذي نتج عن ماس كهربائي حدث في 20 كرفانا تابعة للجهاز وازدادت سرعة اشتعال النيران بسبب انفجار 12 أنبوبة غاز تواجدت في المبنى، واستمر الحريق لمدة ثلاث ساعات.وتبني أن المبنى كان بداخله 58 أنبوبة غاز في مخزن التشوينات التابع لمضبوطات الجهاز حيث انفجرت 12 أنبوبة تسببت في ازدياد النيران.