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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: سأتنحى في حال فوز المعارضة بانتخابات البرلمان

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
جريدة الدستور
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء أنه مستعد للتنحي إذا فازت المعارضة الفنزويلية بالانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر الجاري.

وقال مادورو - في كلمة ألقاها في العاصمة كاراكاس "إذا فازت المعارضة، سأتنحى عن منصبي كرئيس"، مضيفا أن مصيره في أيدي الفنزويليين.

يشار إلى أن الوضع في فنزويلا تصاعد بشكل حاد بعد أن أعلن زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي ألغت المحكمة العليا تعيينه كرئيس للبرلمان قبل يومين، نفسه رئيسا بالنيابة في 23 يناير 2019.

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية به كرئيس مؤقت للدولة، وانضمت إليها دول مجموعة ليما، باستثناء المكسيك، ودول منظمة الدول الأمريكية ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ووصف مادورو ما جرى حينها بأنه محاولة انقلاب، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما أعربت روسيا وبيلاروس وإيران والصين وكوبا ونيكاراجوا وسوريا وتركيا عن دعمها له كرئيس شرعي للبلاد.

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