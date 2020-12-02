إدراج «اتكلم عربى» ضمن احتفالية اليونسكو باليوم العالمى للغة العربية

وافقت وزارة الهجرة على دعوة مدير مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة للمشاركة في الفعالية التي ستنظمها اليونسكو احتفالا باليوم العالمي للغة العربية ديسمبر الجاري، لاستعراض المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تنفذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، معربة عن رغبتها في امتداد المبادرة لكل الدول العربية وتطبيقها بالوطن العربي انطلاقًا من مصر، وأنه لابد أن تستهدف المبادرة أولياء الأمور للتأكيد على أبنائهم الحفاظ على لغتهم وهويتهم العربية.جاء ذلك خلال استقبال السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ الهوية العربية والمصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، جهود وزارة الهجرة ودورها في التواصل مع المصريين بالخارج، خصوصًا البرامج التي يتم تنفيذها لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، للتعريف بوطنهم الأم ومفاهيم الأمن القومي المصري وتنظيم زيارات ميدانية، ولقاءات مع الوزراء للإجابة على كل الاستفسارات للشباب، وتعريفهم بحجم التنمية التي تحدث على أرض مصر، إلى جانب تنظيم معسكرات للأطفال في المرحلة السنية من 9 سنوات إلى 16 سنة أبناء الجيل الرابع بمشاركة أبناء الشهداء، مشيرة إلى أن كل هذا من شأنه ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم والدولة المصرية.وأضافت وزيرة الهجرة أنه خلال تواصلنا مع الشباب المصري بالخارج تم اكتشاف أن أغلبهم لا يُجيد التحدث باللغة العربية، فجاءت فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبنائنا بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية مما يعزز انتمائهم لوطنهم الأم وارتباطهم به، لافتة إلى أننا في مصر والمنطقة العربية نواجه حرب طمس الهوية، وقتل اللغة العربية هي بمثابة قتل للثقافة العربية وقتل للهوية العربية.وأوضحت مكرم أن اليوم العالمي للغة العربية، لابد أن يكون جرس الإنذار وناقوس الخطر للحث على الحفاظ على لغتنا وهويتنا العربية.