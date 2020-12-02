ارتفاع إصابات كورونا في هولندا 536.1 ألف

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 536 ألفًا و129 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس بلغ 9518 حالة، في حين تعافى من المرض 7017 من المصابين حتى صباح اليوم.ومر حوالي 39 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.