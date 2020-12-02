خبراء: الحفاظ على مستويات الكوليسترول يحارب كورونا

قال خبراء الصحة بالمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) إنه إلى جانب التركيز على الصحة العامة، فإن العناية الخاصة بصحة القلب يعد أمرًا بالغ الأهمية لأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يؤثر بشكل أكبر على الأشخاص المصابين بالقلب والمشاكل المرتبطة به.وأظهر مسح أجراه المجلس الهندي أن 79% من الهنود يعانون من عسر شحميات الدم، أي مستويات الكوليسترول غير الصحية.وأشار الخبراء إلى أن إدارة الكوليسترول عن طريق تناول مضادات الأكسدة الطبيعية منذ الصغر يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب من خلال التحكم في مستوى الكوليسترول المرتفع، إلى جانب الفوائد الصحية الأخرى.