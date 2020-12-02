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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التحرير الشعبى»: أردوغان أساء استعمال السطة وفشل أمام كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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رفع حزب "التحرير الشعبي" في تركيا، شكوى جنائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان ووزيرالصحة، فخر الدين قوجه، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وجاء في نص الشكوى المقدمة من حزب التحرير الشعبي، أن أردوغان وقوجه وحاكم الـ81 ولاية تركية، أخفوا أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الوباء، مما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات.

وبدأت تركيا أمس تشديد إجراءات حظر التجوال، حيث أصب الحظر كليا في عطلة نهاية الأسبوع، وجزئيا بقية الأيام.

واتهم نائب الأمين العام للحزب، تاج الدين تشولاق، والمحامي أيهان أركان، كلا من أردوغان وقوجه وحاكم الـ81 مدينة تركية، بإساءة استخدام المنصب من خلال انتهاك قانون النظافة العامة رقم 1593
وأكد محامي حزب التحرير الشعبي، على أن وقائع الإصابات والوفيات بكورونا في تركيا، أعلى بكثير من البيانات الرسمية التي تعلنها الحكومة.

ووفق المعلن رسميا تجاوزت إصابات كورونا في تركيا حاجز 30 ألف إصابة يوميا، وسجلت تركيا أمس 188 حالة وفاة وهو أعلى رقم معلن لإصابات كورونا في البلاد.

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