قبرص: لا نسعى لفرض عقوبات أوروبية على أنقرة

أكد شارالامبوس بيترديس، وزير دفاع قبرص، أن بلاده لا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، مشيرًا إلى محاولتهم تبني أجندة بناءة، إلا أن تركيا تلجأ للاستفزاز.وقال وزير دفاع قبرص لفضائية "العربية": "قد نضطر لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، كما نسعى لإقامة تحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية".وأوضح أن ممارسات تركيا في شرق المتوسط تصطدم بتوجهات الاتحاد الأوروبي.وزعمت تركيا، أن قبرص واليونان ترفضان الحوار والتوصل إلى حل لأزمة شرق المتوسط، وقالت إنهما تقترفان خطأ كبيرًا.وأضافت: "لسنا نحن من نزيد التوتر وتصعيد الأحداث في المنطقة، إننا نحاول حل مشاكلنا من خلال التفاوض، للأسف جيراننا يمتنعون عن الحوار، ويسلكون أبوابًا أخرى"، في إشارة إلى قبرص واليونان.