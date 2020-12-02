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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: أرودغان عقلية استعمارية وعقبة أمام تركيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:40 ص
أرودغان
أرودغان
هدير سند
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وصف كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعقلية الاستعمارية، الذي يستخدم المال أداة للرشوة.

جاء ذلك في إطار الرد على قول أردوغان بأن المال ليس له لون ولا دين، تبريرًا لبيع 10% من بورصة إسطنبول.

وأردف أردوغان: "بعد الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع قطر أصبحت حصته 8.06 %، أي أن الحصة هي نفسها قبل عام، فلتعلم وتعرف هذا يا سيد كمال، أنت بحاجة لمعرفة ذلك".

وقال كليتشدار أوغلو، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أمس الثلاثاء، "هذه العقلية استعمارية، والمال أداة للرشوة الدولة العثمانية أفلست بسبب الحكام الذين قالوا إن المال يبقى مالًا هل يعرف أردوغان هذا؟ لا يعرف ماذا تسردون للجاهل بالله؟".

وأشار كليتشدار، خلال حديثه، إلى وجود عقبة تكمن أمام تركيا، وهذه العقبة اسمها رجب طيب أردوغان مضيفًا، "لماذا أنت على رأس صندوق الثروة السيادي التركي؟ ولماذا لا يخضع لتدقيق ديوان المحاسبة؟".

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