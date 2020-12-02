حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 2 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:الحملمهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض العدائية، انتبه من الانفعالات والإرهاق واحذر مشكلة قانونية.عاطفيًا: خلافات سطحية لا تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.