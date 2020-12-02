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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:38 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض العدائية، انتبه من الانفعالات والإرهاق واحذر مشكلة قانونية.
عاطفيًا: خلافات سطحية لا تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.
صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك.

الثور
مهنيًا: يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة.
عاطفيًا: لماذا لا تثق بالشريك؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من أقرب المقربين؟.
صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك.

الجوزاء
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسرية، والاستفادة من بعض الفرص الجديدة من دون المجاهرة بشيء.
عاطفيًا: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلًا.
صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك.

السرطان
مهنيًا: يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة ويحرّرك من بعض القيود.
عاطفيًا: قد تولد ظروف جديدة أكثر انسجامًا مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة.
صحيًا: مهما كثرة المشاغل لإلهائك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيًا.

الأسد
مهنيًا: تتناغم مع الزملاء في العمل، ما يتيح أمامك إجراء بعض المفاوضات الناجحة والاتصالات الغنيّة.
عاطفيًا: لا تخشَ مصارحة الشريك، وخصوصًا أنك تملك القدرة على المواجهة تحت أيّ ظرف من الظروف، وتكون النتيجة رائعة.
صحيًا: جدد نشاطك، واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة للترفيه.

العذراء
مهنيًا: فرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول، ويحمل إليك هذا اليوم أخبارًا تخصّ بعض الزملاء أو الأقرباء أو الأصدقاء تكون مشوّقة.
عاطفيًا: التقدير الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، لكنه يكون موضع تقدير واهتمام من قبلك بغية مستقبل أفضل.
صحيًا: لا تضحك على ما يقوم به الآخرون من تمارين رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضًا لتستفيد صحيًا.

الميزان
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض المشاكل والتراجع أو تفويت الفرص، أو من عرقلة ما قد تطرأ، فكن متحسبًا جدًا.
عاطفيًا: تحتفل بجديد، وتتلقى إشارات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.
صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية.

العقرب
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّق.
عاطفيًا: الشريك هو أقرب الناس إليك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.
صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب، احسم أمرك.

القوس
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا مهنية وعروضًا أو اقتراحات جديّة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، سارع إلى العمل والتصرّف من دون تباطؤ.
عاطفيًا: تتلقى دعوة من الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر.
صحيًا: كما تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.

الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية أو لتوقيع عقد، تبدو مرهف الحسّ وقد تذرف الدموع من شدة الفرح.
عاطفيًا: تشعر بأن المحيط يسبب لك بعض الأعباء، أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدًا ولا تقدم على أي خطوة.
صحيًا: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، لكنه لا يؤثر في وضعك الصحي ولا يثير أعصابك.

الدلو
مهنيًا: تشعر بضغط كبير في عملك، خفف من قلقك وتابع أعمالك بهدوء وروية، فتتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة.
عاطفيًا: نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلة، وتتوطد العلاقة.
صحيًا: الاضطرابات المعوية سببها التخفيق في الأكل، انتبه لهذا الأمر جيدًا.

الحوت
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج السرطان المائي الصديق يجعلك تناقش أمرًا وتحلل موضوعًا أو تفكر في ارتباط مهني محتمل.
عاطفيًا: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة.
صحيًا: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفًا.

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