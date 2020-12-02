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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الرسائل الأخيرة لـ ياكوبو أورتيس» جديد المترجم معاوية عبدالمجيد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
الرسائل الأخيرة لـ
الرسائل الأخيرة لـ ياكوبو أورتيس
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن منشورات "تكوين" بالتعاون مع دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لرواية "الرسائل الأخيرة لــ ياكوبو أورتيس" من تأليف أوجو فوسكولو٬ وترجمها عن الإيطالية مباشرة٬ المترجم معاوية عبد المجيد.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "أيّها الحبّ! إنّ الفنونَ الجميلةَ بَناتُك؛ ولقد كنتَ أوّلَ مرشدٍ لقداسة الشِّعر على هذه الأرض، ليس إلّا الشِّعرَ غذاءٌ للنفوس الكريمة التي من عمق عزلتها تتوارث الأناشيد من جيلٍ إلى جيل، فتستنهض الهممَ لأنبل الغايات بتلك الأصوات والأفكار التي أوحت بها السماء.

أيّها الحبُّ الذي تنير في صدرونا أعظمَ سجيّةٍ لدى الإنسان: الرأفة، التي بفضلها تتبسَّم شفاهُ التعيس الذي تحتَّمَ عليه العويل. من خلالك تحيا في الكائنات متعةُ الإخصاب، فلولاها لاستحال كلُّ شيءٍ إلى عدمٍ وفوضى. إن أنتَ هجرتنا يا حبُّ، أمست الأرضُ بخيلةً، والأحياءُ أعداءً متناحرين، والشمسُ نارًا خبيثةً، والدنيا بكاءً وذعرًا ودمارًا كونيًّا. أمّا وقد أنرتَ روحي بشعاعٍ واحدٍ منك نسيتُ الشقاءَ، وسخرتُ من وعيد القَدَر، وتنزَّهتُ عن مغريات المصير.

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