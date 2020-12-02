اليوم.. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، احتفالًا باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة٬ والذي يوافق الثالث من ديسمبر في كل عام.ويتضمن الاحتفال ورش عمل وعدد من الفقرات الفنية وندوة ثقافية، يتحدث فيها الدكتورة نورا عبدالعظيم، الباحثة بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية، الكاتب عبد الرحمن مؤمن، مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية، كابتن شيماء المواردى، حكم بمنطقة الجيزة للكاراتيه، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.