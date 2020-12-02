قتلى وجرحى فى حادث دهس شمال بيت لحم

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء بوقو عدد من الشهداء والإصابات في حادث دهس.وقال المركز: "لقد تعرضت مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز "300" شمال مدينة بيت لحم لحادث دهس، فيما لم تعرف تفاصيل عن الحافلة التي تسببت بالحادث بعد، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.