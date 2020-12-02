اليوم.. بدء ورشة الارتجال الموسيقى بجزويت الإسكندرية

تنطلق في الخامسة مساء اليوم٬ بمركز الجزويت الثقافي بالأسكندرية٬ فعاليات ورشة "ارتجال موسيقي" والتي تقدمها المدربة هدي عصفور.تتكون ورشة الارتجال الموسيقي من ست جلسات تعقد على مدار أسبوعين، وتقوم علي تدريب المشاركين والمشاركات على مهارات الاستماع (Deep Listening) والتبحر في أساليب الارتجال الموسيقي عمومًا مع التركيز على الموروث الشرقي. كما تتضمن الورشة التدريب على مهارات الارتجال الجماعي وإشارات قيادة المجموعة (Conducted Improvisation). احتفالًا بختام الورشة ينظم مركز الجيزويت الثقافي عرضًا حيًا لنتاج التدريبات.تعتمد الأساليب التعليمية المستخدمة في الورشة على الممارسة التي ابتكرها بوتش موريس قائد الأوركسترا والملحن وعازف آلة الكورنيه. وهذه الممارسة عبارة عن مجموعة من الإشارات تعكس معاني ومفردات يتواصل بها قائد المجموعة بهدف تشكيل وتحريك وتوزيع الموسيقى بين العازفين والعازفات الذين لديهم مطلق الحرية في اختيار المضمون الموسيقي. تستهدف الورشة الموسيقيين المحترفين أو من ينوون الاحتراف والمهتمين بمهارات الارتجال.