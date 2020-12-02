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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العنف ضد المرأة ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:28 ص
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
نضال ممدوح
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تعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء٬ بمكتبة مصر العامة٬ في مقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ ندوة ثقافية عامة مفتوحة للجمهور بعنوان "العنف ضد المرأة" والتي يحاضر بها كل من الدكاترة دينا الجندي٬ محامية بالنقض وخبيرة في شئون المرأة والطفل، وجيهان عبد الواحد رئيس صالون مصر بيت العرب، وهايدي طاهر مؤسس بيت المونتيسوري العرب، وأماني عبد الفتاح أستاذ دكتور في كلية الطب جامعة القاهرة٬ والكاتبة سها إبراهيم٬ وآمال النمر عضو المجلس القومي للمرأة٬ وتدير اللقاء نداء داوود الحديدي.

ومن المقرر أن تتطرق الندوة إلى تعريف العنف ضد المرأة وأشكاله، خاصة في الفترة الأخيرة المترتبة على الغلق الكامل والجزئي الذي لجأت إليه دول العالم على خلفية وباء كورونا المستجد، كما تتناول الندوة قوانين التصدي لهذه الظاهرة وغيرها من المحاور.

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