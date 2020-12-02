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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعلن اتمام صفقة بيع بورصة إسطنبول لقطر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
بورصة اسطنبول
بورصة اسطنبول
أمينة ذكى
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رسميا أعلن صندوق الثروة التركي، في بيان له عن اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار، على حصة نسبتها 10% من أسهم البورصة التركية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الخميس الماضين وفقا لما نقلت وسائل اعلام تركية محلية.

ووفقا لبيان الصندوق، فأن حجم الصفقة يبلغ حوالي 200 مليون دولار، مما يعني أن قيمة حقوق الملكية الإجمالية للبورصة يبلغ ملياري دولار.

وأوضح البيان، أن هذا الاستثمار سيساهم في خلق القيمة وتطوير مبادئ حوكمة الشركات قبل الطرح العام الأولي لبورصة اسطنبول على المدى المتوسط، وأكد البيان، أن صندوق الثروة التركية لا يزال هو المساهم الأكبر في بورصة اسطنبول حيث يسيطر على 80.6% من أسهمها.

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