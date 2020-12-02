رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التاريخ السرى| كيف روج الرحالة لخرافات علاقة النبى يوسف بالأهرام؟

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
الأهرام
الأهرام
ايهاب مصطفى
طباعة
في أوروبا خلال العصور الوسطى، كانت قصص العهد القديم عن النبي يوسف في مصر لها انتشار واسع وتأثير كبير، فبعد فشل الحملات الصليبية على الشرق، عادت إلى أوطانها محملة بالقصص والحواديت فيما شاهدوه من عجائب الآثار خاصة الهرم الأكبر.

وتحول حجاج بيت المقدس إلى سياح وزوار لمنطقة الجيزة، وشاعت فكرة أن الأهرام كانت مخازن الغلال التي بناها النبي يوسف حين كان عزيزًا لمصر لمكافحة المجاعة والقحط، فكان أول ظهور لها خلال القرن الخامس على يد كل من الرحالة جوليوس هورينيس والمؤرخ تيرانوس روفينوس.

أما في كنيسة سان مارك بالبندقية والتي ترجع للقرن الحادي عشر الميلادي، فقد رُسمت قصة يوسف بالفسيفساء داخل القبة الثالثة بالرواق الشمالي للكنيسة، حيث نجد النبي والوزير يوسف يقف وسط رجاله يشرف على تخزين الغلال، بينما تظهر الغلال مخزنة داخل خمسة أهرام لها نوافذ مربعة، واستمرت تلك الفكرة الخرافية في التراث الديني المسيحي حتى القرن السادس عشر الميلاد.

ويتفق المؤرخون العرب مع الأوروبيين في نفس الفكرة، حيث عبر عنها البيروني قائلًا: "قيل إن يوسف جعلهما هريًا وجعل فيهما الطعام والميرة لسنين القحط"، بينما اعتمد المسعودي في ما ذكره عن الأهرام وعلاقتها بالنبي يوسف على جماعة من رواة التاريخ الشفاهي الشعبي في قوله: "فإني سمعت جماعة من أهل الخبرة يخبرون أن يوسف النبي حين بنى الأهرام اتخذ مقياسًا لمعرفة زيادة النيل، وذلك حسبما ذكر شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" والصادر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.

موضوعات متعلقة

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

«التعليم» تعلن إجراء امتحان تجريبى لطلاب أولى ثانوى

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 1-12-2020

السعودية: قريبًا تحديد موعد رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«جوجل» يحتفى باليوم الوطنى للإمارات

تلقيح العاملين فى مجال الرعاية الصحية خلال 3 أسابيع بأمريكا

لجنة استشارية أمريكية: لقاح كورونا يجب أن يُعطى أولًا للمسنّين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 2-12-2020

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم تطرح رواية شاهد من إشبيلية

«الرسائل الأخيرة لـ ياكوبو أورتيس» جديد المترجم معاوية عبدالمجيد

التاريخ السرى| كيف روج الرحالة لخرافات علاقة النبى يوسف بالأهرام؟

اليوم.. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة