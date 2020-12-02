رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كان طرفًا فى المعادلة».. شمس بدران يتحدث عن دور هيكل فى 1967

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:48 ص
بدران وهيكل
بدران وهيكل
ايهاب مصطفى
طباعة
يحكي شمس بدران في مذكراته والتي صدرت عن دار النخبة تحت عنوان "مذكرات شمس بدران" كتابة الصحفي حمدي الحسيني: "خرجت من السجن وغادرتُ مصر في صيف العام 1974 ومنذ ذلك الوقت عاهدت نفسي ألا أكترث بما يقال وينشر عني، وعن دوري في هزيمة يونيو 1967 وقررت التزام الصمت، وعدم التعليق على ما ينشر في الصحف المصرية عن ملابسات تلك الهزيمة التي تبقى محطة فارقة في تاريخ مصر والشرق الأوسط".

ويتابع: "السبب في هذا القرار أنني لاحظت أن أبطال الهزيمة ومن كانوا وراءها ما زالوا يروجون أكاذيبهم ليل نهار، ومستمرون في تزييف التاريخ، وماضون في التلاعب بوعي المواطنين. كما دأب هؤلاء على المتاجرة بما وضعوا أيديهم عليه من وثائق ومستندات، بهدف قلب المواقف وخلط الاوراق، معتمدين على أن عبد الناصر كان يطبق على المحيطين به المبدأ الإنكليزي الشهير (فرق تسد)، لذلك كان بوسع أي شخص أن يخرج إلى وسائل الإعلام ويكشف لها ما يطلقون عليه الأسرار والمعلومات التي لم يُعْلَن عنها من قبل.

ويكمل: "هذا الأسلوب التحايلي اعتمده وأجاده ببراعة في كتاباته وأحاديثه الكاتب محمد حسنين هيكل، فقد خلط الأوراق، وتعمد إخراج نفسه من المشهد ومن المسؤولية، زاعما أنه مجرد جورنالجي وليس طرفًا في المعادلة السياسية".

ويستطرد: "لكن الحقيقة كانت غير ذلك تمامًا، فقد كان هيكل أحد صناع السياسة ومتخذي أخطر القرارات المصيرية في الحقبة الناصرية وفي مقدمها ورطة العام 1967، فمن يتصور أن هيكل كان مجرد صحفي قريب من رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر فهو مخطئ، ومن ثم عليه أن يصم آذانه ويغمض عينيه ويلغي عقله عن متابعة تفاصيل تلك المرحلة العصيبة في تاريخ مصر والأمة العربية، فالمؤرخون هم وحدهم المنوط بهم وضع النقاط على الحروف، وتحديد المخطئ في مثل هذه القضايا الشائكة".

وفي الأخير قال: "وإلى أن يقول المؤرخون كلمتهم، وجدت أن من واجبي أنا أيضا أن أقول ما لدي من حقائق، وعلى الأقل أسرد بعض الوقائع التي كنت طرفًا مباشرا فيها، وبخاصة أن البعض اعتبر أن وجودي في منصب وزير الحربية أثناء الهزيمة دليل على أني أحد أبطالها، لكن الواقع عكس ذلك، لأن وزير الحربية لديه مهمات سياسية وبيروقراطية وإدارية بعيدة عن مركز العمليات واتخاذ القرار العسكري".

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: مصر ألهمت العالم بـ«100 مليون صحة»

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

السعودية: قريبًا تحديد موعد رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«جوجل» يحتفى باليوم الوطنى للإمارات

تلقيح العاملين فى مجال الرعاية الصحية خلال 3 أسابيع بأمريكا

لجنة استشارية أمريكية: لقاح كورونا يجب أن يُعطى أولًا للمسنّين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 2-12-2020

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

ورثة آل الشيخ بضيافة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

افتتاح معرضى «رؤى» و«تكامل الروح» بمركز الجزيرة للفنون

العربية للعلوم تطرح رواية شاهد من إشبيلية

«الرسائل الأخيرة لـ ياكوبو أورتيس» جديد المترجم معاوية عبدالمجيد