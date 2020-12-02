«كان طرفًا فى المعادلة».. شمس بدران يتحدث عن دور هيكل فى 1967

يحكي شمس بدران في مذكراته والتي صدرت عن دار النخبة تحت عنوان "مذكرات شمس بدران" كتابة الصحفي حمدي الحسيني: "خرجت من السجن وغادرتُ مصر في صيف العام 1974 ومنذ ذلك الوقت عاهدت نفسي ألا أكترث بما يقال وينشر عني، وعن دوري في هزيمة يونيو 1967 وقررت التزام الصمت، وعدم التعليق على ما ينشر في الصحف المصرية عن ملابسات تلك الهزيمة التي تبقى محطة فارقة في تاريخ مصر والشرق الأوسط".ويتابع: "السبب في هذا القرار أنني لاحظت أن أبطال الهزيمة ومن كانوا وراءها ما زالوا يروجون أكاذيبهم ليل نهار، ومستمرون في تزييف التاريخ، وماضون في التلاعب بوعي المواطنين. كما دأب هؤلاء على المتاجرة بما وضعوا أيديهم عليه من وثائق ومستندات، بهدف قلب المواقف وخلط الاوراق، معتمدين على أن عبد الناصر كان يطبق على المحيطين به المبدأ الإنكليزي الشهير (فرق تسد)، لذلك كان بوسع أي شخص أن يخرج إلى وسائل الإعلام ويكشف لها ما يطلقون عليه الأسرار والمعلومات التي لم يُعْلَن عنها من قبل.ويكمل: "هذا الأسلوب التحايلي اعتمده وأجاده ببراعة في كتاباته وأحاديثه الكاتب محمد حسنين هيكل، فقد خلط الأوراق، وتعمد إخراج نفسه من المشهد ومن المسؤولية، زاعما أنه مجرد جورنالجي وليس طرفًا في المعادلة السياسية".ويستطرد: "لكن الحقيقة كانت غير ذلك تمامًا، فقد كان هيكل أحد صناع السياسة ومتخذي أخطر القرارات المصيرية في الحقبة الناصرية وفي مقدمها ورطة العام 1967، فمن يتصور أن هيكل كان مجرد صحفي قريب من رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر فهو مخطئ، ومن ثم عليه أن يصم آذانه ويغمض عينيه ويلغي عقله عن متابعة تفاصيل تلك المرحلة العصيبة في تاريخ مصر والأمة العربية، فالمؤرخون هم وحدهم المنوط بهم وضع النقاط على الحروف، وتحديد المخطئ في مثل هذه القضايا الشائكة".وفي الأخير قال: "وإلى أن يقول المؤرخون كلمتهم، وجدت أن من واجبي أنا أيضا أن أقول ما لدي من حقائق، وعلى الأقل أسرد بعض الوقائع التي كنت طرفًا مباشرا فيها، وبخاصة أن البعض اعتبر أن وجودي في منصب وزير الحربية أثناء الهزيمة دليل على أني أحد أبطالها، لكن الواقع عكس ذلك، لأن وزير الحربية لديه مهمات سياسية وبيروقراطية وإدارية بعيدة عن مركز العمليات واتخاذ القرار العسكري".