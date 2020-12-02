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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول انتخابى: تصريحات ترامب تثير العنف

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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دعا جابرييل سترلينج، وهو مسؤول بارز يشرف على الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب إلى التنصل من تصريحاته التي يشير فيها إلى تزوير الانتخابات، قائلا إن ذلك يثير العنف.

وقال سترلينج خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يتوقف.، السيد الرئيس إنك لم تقم بإدانة هذه التصرفات أو هذه اللغة".

وأضاف: "توقف عن تحريض الأشخاص على ارتكاب أعمال عنف محتملة، فسيتضرر شخص ما وسيقتل شخص ما، وهذا غير صحيح".

وبدأ سترلينج المؤتمر الصحفي بالقول إن مقاولا يعمل في البنية التحتية لانتخابات جورجيا تعرض للتهديد ومضايقات عبر الإنترنت.

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