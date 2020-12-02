تعرف على أماكن وأوقات فصل الكهرباء بالمحلة الكبرى

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار من محطة محولات شمال وشرق المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، لإجراء الصيانة الدورية.وأشار المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية سيشمل 12 منطقة بمدينة المحلة الكبرى هى " محب، والعرب، والزراعة، وسوق اللبن، وطريق الجابرية، والمعهد الدينى، والسكة الوسطى، وطريق ديرب، ومقابر سيدى خلف، والجمهورية، ومنشية البكرى، ومستشفى الدرن".