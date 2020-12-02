النفط بليبيا تتفق مع شلمبرجير على التعاون لإعادة فتح الآبار المغلقة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة في إعادة فتح آبار النفط المغلقة في ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج.وذكرت المؤسسة أن الاجتماع انعقد أمس الثلاثاء وتم خلاله "مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج".وتأثر إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط هذا العام بهجمات على منشآت نفطية أو فرض حصار حولها.