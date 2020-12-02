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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ستاندرد أند بورز وناسداك يغلقان على مستويات قياسية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
مؤشرات
مؤشرات
وكالات
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أغلق المؤشران "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك المجمع" على مستويات قياسية مرتفعة اليوم، في ظل مراهنة المستثمرين على قرب توافر لقاح لمرض كوفيد-19.

وظل تركيز المستثمرين منصبا على تطورات عدد من اللقاحات المحتملة وانطلاق الشحنات العالمية مع تقدم صناع الدواء بطلبات لنيل الموافقات التنظيمية.

وقفزت أسهم "فايزر" بعد أن طلب صانع الدواء وشريكته الألمانية "بيونتك" موافقة عاجلة على لقاح محتمل من الهيئة الأوروبية المعنية.

والشركتان في سباق متقارب مع "مودرنا" التي طلبت هي الأخرى موافقة أوروبية عاجلة، ونزل سهم الشركة عن ذروة قياسية في اليوم السابق.

وقال بيل نورذي، مدير الاستثمار لدى "يو إس بنك" لإدارة الثروات في منيابوليس: "مع تطلعنا إلى حل طبي، فقد نكون بصدد انتعاشة في النشاط الاقتصادي، لكن انطلاقها سيستغرق وقتا".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقت الأسهم العالمية دعما من بيانات أظهرت نمو أنشطة المصانع الصينية في نوفمبر بأسرع وتيرة لها في عشر سنوات، وأعلنت عدة دول أخرى عن زيادات قوية في أنشطة المصانع أيضا، لكن الأرقام الأمريكية أظهرت انحسار زخم تعافي النشاط التصنيعي في نوفمبر تشرين الثاني.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 188.5 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة ليصل إلى 29827.14 نقطة، وزاد "ستاندرد أند بورز" 40.82 نقطة أو 1.13 بالمئة مسجلا 3662.45 نقطة، وتقدم "ناسداك" 156.37 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 12355.11 نقطة.

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