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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى أمريكا تتخطى 267 ألفًا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:53 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و447 ألفا و627 حالة.

وأفادت بتسجيل زيادة بـ152 ألفا و22 إصابة عن الحصيلة السابقة، كما زاد عدد الوفيات إلى 267 ألفا و302 حالة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل يوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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