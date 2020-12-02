غدا.. اتحاد الكرة يقيم حفل «الأفضل» فى الكرة النسائية

يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم في الخامسة من مساء غد الأربعاء، حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي 20202019، بحضور الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المشرف العام على الكرة النسائية، بأحد فنادق القاهرة.ويتم خلال الحفل، تتويج فريق وادي دجلة "بطل الدوري"، وتكريم كفر سعد "الوصيف"، والطيران "المركز الثالث"، بالإضافة إلى تكريم الأندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز للموسم الكروي 20212020، بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.