إسبانيا تتخطى 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1،656،444 إصابةً، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.