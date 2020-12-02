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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

181 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة منذ 27 نوفمبر، ليبقى إجمالي ضحايا الفيروس عند 341 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 216 حالة تعاف جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 85357.

وقالت إن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 13 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 16 حالة، في حين أن 1426 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1439 حالة.

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