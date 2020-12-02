«الشيوخ» الأمريكى يسقط خطة تحفيز بـ900 مليار دولار

فض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، حزمة التحفيز المقترحة من الحزبين وسط شهور من تقاعس الكونجرس عن الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وقال النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي، إنه يريد تمرير "مشروع قانون الإغاثة المستهدفة" هذا العام، مشيرا إلى أنه تحدث إلى مسؤولي البيت الأبيض بشأن ما سيوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.وقال للصحفيين ردا على خطة تبلغ قيمتها 908 مليارات دولار تقريبا وضعها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "ليس لدينا الوقت لإضاعة الوقت"، لافتا إلى أن مشروع قانون الإنفاق الضروري وأحكام الإغاثة من الأوبئة "سيأتي على الأرجح في حزمة واحدة".ويتضمن إطار مشروع قانون الإغاثة من الحزبين الذي صدر اليوم الثلاثاء، 288 مليار دولار من مساعدات الأعمال الصغيرة مثل قروض برنامج حماية الراتب، و160 مليار دولار في إعانة الحكومة المحلية والولاية و180 مليار دولار لتمويل 300 دولار في الأسبوع معونة البطالة التكميلية حتى مارس.وسيتم تخصيص 16 مليار دولار لتوزيع اللقاح والاختبار وتتبع جهات الاتصال، وتحويل 82 مليار دولار إلى التعليم ووضع 45 مليار دولار في النقل.