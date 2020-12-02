لجنة استشارية أمريكية: لقاح كورونا يجب أن يُعطى أولًا للمسنّين

أوصت لجنة استشارية طبية أميركية، بإيلاء الأولوية في عمليات التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، في المرحلة الأولى، للعاملين في مجال الرعاية الصحية ونزلاء دور المسنّين ومرافق الرعاية الطويلة الأجل.وقالت اللجنة الاستشارية التابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في توصية غير ملزمة صدرت بأغلبية 13 صوتًا مقابل عضو واحد صوّت ضدّها، إنّ عدد المنضوين في هاتين المجموعتين في الولايات المتّحدة يقارب حوالى 24 مليون شخص أي تقريبًا إجمالي عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم خلال ديسمبر إذا ما حصل لقاحا فايزربيونتيك وموديرنا على التراخيص اللازمة وأُنتجا بالكميّات الموعودة.