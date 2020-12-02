صحة باكستان: تخفيض سعر ريمديسفير بـ 3584 روبية

قال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان في مؤتمر صحفي إنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض سعر حقنة ريمديسفير 100 ملجم إلى 5660 روبية (الدولار يساوي 54ر159 روبية).وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص 150 مليون دولار لشراء لقاح كوفيد.19-وسجلت باكستان 2458 حالة إصابة جديدة و67 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في 30 نوفمبر، وفقًا لوزارة الصحة.