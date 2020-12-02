البرازيل تسجل 697 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن السلطات سجلت 50909 حالات إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات بالبلاد منذ أوائل سبتمبر، إضافة إلى 697 وفاة جديدة.وتفيد بيانات الوزارة أن إجمالي الإصابات في الدولة التي تقع في أمريكا الجنوبية بلغت الآن ستة ملايين و386 ألفا و787 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 173817.والبرازيل ثالث أسوأ دول العالم تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة والهند.