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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التزام المحال التجارية بقرار الغلق بمرسى مطروح

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
ياسمين شعيب
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تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرس مطروح، تطبيق قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة باليوم الأول من قرار الغلق من الساعة الـ 10 مساءً، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد «جاب الله»، علي تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، على جميع المحال والمطاعم، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

جدير بالذكر، أن قرار رئيس مجلس الوزراء؛ ينص علي أن مواعيد فتح المحال التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات تكون بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا (صيفًا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاءً)، علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

ومواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءًا (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية

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