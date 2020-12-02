5 قتلى بحادث تصادم فى المانيا والسائق يعانى اضطرابات نفسية

أعلن مدعي مدينة ترير في جنوب غرب المانيا أن السائق الذي صدم مشاة بسيارته الثلاثاء ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى يبدو أنه يعاني "اضطرابات نفسية".وقال بيتر فريتزن في مؤتمر صحفي إن العناصر الاولى للتحقيق تظهر أن "اضطرابات نفسية قد يكون لها دور" في ما قام به السائق (51 عاما)، مضيفا أن الأخير المتحدر من ترير كان أيضا تحت تأثير الكحول.وتستبعد الشرطة حتى الان أي دافع سياسي أو إرهابي أو ديني للجاني.وعلقت المستشارة أنجيلا ميركل في تغريدة نشرها المتحدث باسمها "الأنباء من ترير تحزنني بشدة. أقدم تعازي الى عائلات الضحايا الذي سقطوا في شكل سريع وعنيف".واسفر الحادث عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة 14 آخرين في المدينة الواقعة في ولاية رينانيا بالاتينا غير البعيدة من الحدود مع لوكسمبورغ، وفق حصيلة جديدة للشرطة.وبين الضحايا رضيع في شهره التاسع اضافة الى امرأة في الخامسة والعشرين وشخص سبعيني وآخر في الخامسة والاربعين. ولم تدل الشرطة بمعلومات عن القتيل الخامس.وتحدث رئيس بلدية المدينة فولفرام ليبي عن "سائق مجنون"، فيما طلبت الشرطة وبلدية ترير ارسال اي صور او اشرطة فيديو اليهما بدل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهر شريط مصور قصير لمكان المأساة حطاما على الرصيف وجثثا ممددة.وأوضح المدعي فريتزن أن النيابة تعتزم ارسال الجاني الى مركز لعلاج الامراض النفسية.وشهدت ألمانيا في الأعوام الاخيرة حوادث صدم عدة قام بها افراد يعانون مشاكل نفسية، كان اخطرها حادث وقع في مدينة مونستر في ابريل 2018 واسفر عن مقتل خمسة اشخاص قبل ان ينتحر الجاني بالرصاص.وتأتي هذه الوقائع في اجواء متوترة سببها هجمات نفذها اسلاميون متطرفون في المانيا، آخرها في أكتوبر في مدينة دريسدن واسفر عن قتيل وجريح.