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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ليفربول يتأهل لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
ليفربول
ليفربول
أ ش أ
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تأهل فريق ليفربول الإنجليزى إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على ضيفه أياكس أمستردام الهولندى بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب آنفيلد بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة.

أحرز الهدف كورتيز جونز في الدقيقة 58.

وفي مباراة أخرى، بنفس المجموعة والجولة على ملعب جيويس تعادل أتلانتا الإيطالي أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي 1-1.

وأحرز هدف أتلانتا كريستيان روميرو في الدقيقة 79 وهدف الضيوف ألكسندر سكولز في الدقيقة 13.

وبنتيجة المبارتين، ارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في الصدارة، ليتأهل لدور الـ16، يليه أتلانتا برصيد 8 نقاط ثم أياكس برصيد 7 نقاط وأخيرا ميتييلند برصيد نقطة واحدة.

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