روسيا تأمل فى نشر مراسلاتها حول قضية تسميم نافالنى

قال مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، إن بلاده تأمل في نشر مراسلاتها مع المنظمة حول قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني قريبا.وأضاف شولجين - في تصريحات اليوم - أن "روسيا والأمانة الفنية للمنظمة تواصلان العمل للاتفاق على شروط التعامل الفني حول قضية نافالني، بما في ذلك مختلف تفاصيلها اللوجيستية والقانونية والفنية والعملياتية وغيرها".وأشار إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ردت على طلب ألمانيا بشأن قضية نافالني بسرعة، بينما تنتظر روسيا ردا على طلبها لأكثر من شهرين.وكانت ألمانيا قد زعمت أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك"، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية. وتمكن نافالني لاحقا من مغادرة المستشفى عقب تحسن حالته الصحية.