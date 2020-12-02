86 اصابة جديدة بكورونا في سوريا

سجلت سورية اليوم، 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنه تم "تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 7973، وشفاء 64 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3624".وأضاف بيان وزارة الصحة أنه تم تسجيل وفاة 5 حالات ليرتفع عدد الوفيات إلى 422.