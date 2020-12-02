رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 188 زجاجة مشروبات كحولية مهربة جمركيًا بأحد المحال بالقاهرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
مشروبات كحولية مهربة
مشروبات كحولية مهربة
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنه 86 ولائحتهما التنفيذية.

جاء ذلك بناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام سيدة أجنبية الجنسية باتخاذ المحل الذى تمتلكه لبيع البيرة والمشروبات الكحولية المصرية المصرية كستار للترويج لبيع زجاجات الخمور المهربة جمركيًا.

وتم تشكيل لجنة، برئاسة المقدم هشام عبد الواحد والمقدم أيمن المنشاوي مفتشي مباحث الجمارك، وقوة من رجال الشرطة السريين، ولجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الاقسام بالمكافحة، والتوجه للمحل حيث تم ضبط  188 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة، أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بمخبئ سرى داخل المحل.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1005 لسنه 2020  وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
مشروبات كحولية مهربة
مشروبات كحولية مهربة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

بن شرقي يتمرد على الزمالك ورفض خوض لقاء الطلائع (خاص)

إخلاء سبيل سلمى الشيمي والمصور

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

غدا.. اتحاد الكرة يقيم حفل «الأفضل» فى الكرة النسائية

أتلتيكو مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 11 بدورى أبطال أوروبا

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020

صحة باكستان: تخفيض سعر ريمديسفير بـ 3584 روبية

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

«كلاكيت تانى مرة».. مصطفى إبراهيم يحصد جائزة أحمد فؤاد نجم

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى