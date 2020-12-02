ضبط 188 زجاجة مشروبات كحولية مهربة جمركيًا بأحد المحال بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنه 86 ولائحتهما التنفيذية.جاء ذلك بناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام سيدة أجنبية الجنسية باتخاذ المحل الذى تمتلكه لبيع البيرة والمشروبات الكحولية المصرية المصرية كستار للترويج لبيع زجاجات الخمور المهربة جمركيًا.وتم تشكيل لجنة، برئاسة المقدم هشام عبد الواحد والمقدم أيمن المنشاوي مفتشي مباحث الجمارك، وقوة من رجال الشرطة السريين، ولجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الاقسام بالمكافحة، والتوجه للمحل حيث تم ضبط 188 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة، أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بمخبئ سرى داخل المحل.وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1005 لسنه 2020 وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.