شاختار دونيتسك يفوز على ريال مدريد 2 - صفر بدورى أبطال أوروبا

فاز شاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2 - 0 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب "دونباس ارينا" في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.وأحرز هدفى شاختار، برونو دينتينيو في الدقيقة 57، ومانور سولومون في الدقيقة 82.وبهذا الفوز، ارتفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثانى، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط في المركز الثالث.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت بالمجموعة الأولى على ملعب "RZD ارينا"، فاز ريد بول سالزبورج النمساوى على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسى 3 -1.وأحرز ثلاثية الضيوف ميرجيم بيريشا في الدقيقتين 28 و41، وكريم عضيمى في الدقيقة 81.. وأحرز هدف أصحاب الأرض انتون ميراشوك من ضربة جزاء في الدقيقة 79.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريد بول إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لوكومتيف موسكو عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.