«كلاكيت تانى مرة».. مصطفى إبراهيم يحصد جائزة أحمد فؤاد نجم

أعلنت لجنة تحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم، عن فوز ديوان «الزمن» للشاعر الشاب مصطفى إبراهيم، بالجائزة الكبرى لشعر العامية في مسابقة أحمد فؤاد نجم، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس وتستضيف فعالياتها قاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية.يذكر أن الجائزة ضمت إلى جانب مصطفى إبراهيم كل من ديوان «جولة تفصيلية في قلب على وشك السقوط» لندى الشبراوي، و«أول محاولات المواجهة» لمحمد خيري، وديوان «هابيل» لمحمد عادل، و«الساقع.. طب اهدي متفورش دمك» لعلي سليم، و«السيرة» لأيوب رزيق، و«مستعمل.. لم يكتب من قبل» لمحمد عصام، و«ختم المطار» لأحمد الشمسي، و«حكايات البن البرازيلي» لمصطفى ناصر، و«فض ذات» لريم أحمد.كما يشار إلى أن ديوان «الزمن» صدر عن دار الكرمة، وهي المرة الثانية التي يفوز مصطفى إبراهيم بالجائزة بعد فوزه عام 2014 عن ديوانه «المانيفستو».ويحصل الفائز على الجائزة الكبرى على مبلغ خمسين ألف جنيه، بالإضافة لعشرة آلاف جنيه قمية جائزة القائمة القصيرة، ويحصل كل من وصل ديوانه للقائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف جنيه.