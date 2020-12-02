«مالك دنقلا» قطاع المقاولات اكتسب خبرات كبيرة فى التعامل مع كورونا

قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، إنه رغم المخاوف الشديدة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، على قطاع التشييد والبناء، إلا أنني أري أنه قد أصبح في الإمكان الآن مواجهة هذه الأخطار، خاصة أنه تم اكتساب خبرات كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا، وأصبح الجميع يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، وتبعاته الصحية والاقتصادية، على عكس ما كان عليه الأمر عند اندلاع الموجة الأولى.ويرى «دنقلا»، فى تصريحاته لـ«الدستور»، أن الموجة الثانية ستكون أقل ضررًا على قطاع التشييد، ولكن بشرط أن تتخذ الشركات بعض التدابير والإجراءات التي تخفف من حدة التداعيات السلبية، وحتى تصبح أكثر مرونة في المستقبل، ومن هذه التدابير: الاستمرار دون تهاون فى متابعة وتشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطهير مواقع المشروعات، وتوفير أدوات التعقيم والكمامات اللازمة للعمالة بشكل يومي.وشدد على ضرورة تطبيق بروتوكولات السلامة، وتوفير كافة مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعمال أثناء استمرارهم فى العمل، أو العودة لمنازلهم لتقليل فرصة مواجهة بعضهم لبعض، بالإضافة إلى تطوير قوائم المراجعة والإرشادات التي وضعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وتعديلها استجابة للتطورات الجديدة.وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي إلى ضرورة تعيين مسئول بمواقع العمل؛ مهمته التأكد من تنفيذ واتباع البروتوكولات التي تهدف إلى حماية العمال من التعرض لفيروس كورونا، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تسريع اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة.وأضاف «دنقلا» أنه مع اقتراب حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير في العديد من دول العالم، فإن تأثر قطاع التشييد سيكون على مستويين، أحدهما حدوث نقص كبير فى العمالة نتيجة فرض إجراءات جديدة للعزل، وبالتالي حدوث إغلاق جديد فى بعض المشروعات الإنشائية الجارية، أو تحديد حجم قوة العمل مع تحمل تكاليف إضافية لتأمين وتعقيم مواقع العمل، وإجراءات الوقاية للعاملين، وهي تكلفة لا تقابلها إيرادات، وذلك في وقت ما تزال تعاني فيه الشركات من تداعيات خسائر المرحلة الأولى بسبب الفيروس، الأمر الذي يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا مع انخفاض حجم الإنجاز.