أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020:



يكشف لكم «الدستور» تقرير يومي كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020، والتي تشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الأربعاء 2-12-2020 في الأسواق، بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد، وفقًا لـ عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020:1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الأربعاء 2-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الأربعاء 2-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.وفي سياق متصل، كشف عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020، وانخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الأربعاء 2-12-2020، على استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدى اليوم الأربعاء 2-12-2020، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن في الأسواق مستقرة معظم الوقت، لذلك الطلب على شراء الدواجن مستمر لأنها في متناول الجميع.