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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تحجز المحامى المفصول «سارق البطتين» بالبحيرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
حجز المحامى المفصول
حجز المحامى المفصول
البحيرة معوض هويدى
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قررت النيابة العامة بقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حجز المحامى المفصول المتهم بسرقة بطتين من إحدي السيدات بمدينة دمنهور، على ذمة تحريات المباحث الجنائية بشأن الوقعة.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بسرقة "جوز بط" منها وفر هاربًا.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، ونزول شخص من سيارة ملاكي وطلبه شراء بطتين من السيدة، وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس، وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هربًا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة وتم تحديد صاحبها.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعي"محمد.ع"، محام مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليهم، وتحرر المحضر رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة الحقيق.

وأكد مصدر بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المحامي صاحب واقعة سرقة بطتين من إحدى السيدات الريفيات، مفصول من النقابة العامة للمحامين منذ 3 سنوات، لاتهامه في عدد من القضايا والحكم عليه بالحبس، منها قيامه بتزوير محررات رسمية، وتم حبسه في تلك القضية أكتوبر 2016، مشددًا على أنه ليس له علاقة بالنقابة منذ فصله.

وقال المصدر إن المحامي المفصول سبق اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمركز أبو المطامير عام 2018، وتم الحكم عليه بالحبس، في القضية رقم 11476 لسنة 2018 جنح أبو المطامير.

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