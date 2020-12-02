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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بنفس الفستان للمرة السادسة».. الملكة ليتيزيا تعطينا درسًا فى إعادة تدوير الملابس

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
سارة ساويرس
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فاجأت ملكة إسبانيا ليتيزيا، الحضور بحفل توزيع جوائز Jaume 2020 في فالنسيا، بإطلالة مكررة لها للمرة السادسة، وذلك في أحدث ظهور رسمي لها.

ومن خلال إطلالاتها المكررة، تعطينا الملكة ليتيزيا درسًا في إعادة تدوير الملابس، خاصة فساتين علامة كارولينا هيريرا، التي عادة ما تفضل الارتداء من تصاميم العلامة الشهير، حيث وقع اختيارها على واحدة من أزياءها المفضلة بعد تكرارها لأكثر من مرة منذ عام 2016.

وتألقت الملكة ليتيزيا، خلال الحفل بفستان باللون الرمادي، مكشوف الأكمام، ذو قصة مميزة إذ ينسدل في نعومة إلى أن يكون فضفاضًا في الأسفل، ومعه حزام خصر يجعل الفستان ملائمًا على جسدها.

ونسقت مع الفستان معطف بنفس اللون، ذو بطانة بنفسيجية اللون، ويعد الفستان والمعطف من مجموعة كارولينا هيريرا Carolina Herrera لخريف 2016.

وسبق وأطلت الملكة ليتيزيا بهذه الأزياء الأنيقة، لأول مرة، في زيارتها للبرتغال عام 2016، ومن ثم أعادت تكرارها عدة مرات لاحقة لتثبت الملكة أنه لا مانع من تكرار نفس الملابس أكثر من مرة طالما مازالت جيدة لارتداؤها.

وأضافت الملكة ليتيزيا، لمسة جمالية لإطلالتها المكررة، حيث اختارت حذاء رمادي اللون من علامة ماجريت Magrit، وحملت حقيبة كلاتش من ماركة هوجو بوس Hugo Boss، كما حرصت على ارتداء الكمامة خلال زيارتها الحفل، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتبرز جمالها الطبيعي.

يذكر ان الملكة ليتيزيا حضرت هذا الحفل بمفردها، إذ تغيب الملك فيليب هذه المرة؛ بسبب اتباعه لإجراءات العزل الصحي في المنزل بعدما قيل أنه اختلط بأحد المصابين بفيروس كورونا، خوفًا من انتقال العدوى لأحد.
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا

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