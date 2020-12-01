«أبو سديرة»: سياسة وزارة السياحة تهدف لربط الشاطئية بالثقافية

قال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أن سياسة وزارة السياحة والآثار تتجة لربط منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية الذي يتمثل في المعابد والمزارات الأثرية.وأضاف «أبو سديرة» في تصريحات صحفية، أن افتتاح متحف الغردقة الذي تم في فبراير الماضي، وافتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر الماضي كأول متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ ياتوا بهدف إتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، حيث وجود هذان المتحفان كوجبة ثقافية صغيرة عن السياحة الثقافية.