«إدارة المخلفات»: عقوبة إلقاء القمامة تصل إلى آلاف الجنيهات

قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، إن الحكومة تسعى لإدارة منظومة المخلفات، حيث قام القانون بمعالجة المشاكل ووضع آليات للتنفيذ والتعامل بحزم واشتراطات مع شركات القطاع الخاص.وأردف نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عقوبة إلقاء القمامة تصل إلى آلاف الجنيهات، والتشديد على الغرامات للتخلص الآمن من المخلفات.وأوضح محجوب أنه على المواطنين فصل المخلفات في المنازل لسهولة معالجتها، وفصلها ذاتيا يسهل عملية التخلص الآمن منها حفاظا على سلامة المواطنين.