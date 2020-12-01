السودان يستضيف ورشة عمل دولية بشأن أزمة اللاجئين والنازحين

استضاف السودان، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بالتحضير للاجتماع رفيع المستوى للحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من ١:٣ ديسمبر ٢٠٢٠م.تنظم الورشة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) بالتعاون مع حكومتي السودان وجمهورية جنوب السودان، وكلا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنموي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وتهدف الورشة لمناقشة الحلول المستدامة لمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في البلدين وضمهما لمنصة دعم الإيقاد تمهيدًا لعقد الاجتماع رفيع المستوى العام المقبل.ومن المتوقع أن تختتم الورشة أعمالها بوضع الأساس لبناء خارطة طريق شاملة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان.