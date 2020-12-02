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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ياسر محجوب: 15 ألف طن قمامة يومية من مخلفات القاهرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:24 ص
قمامة
قمامة
أريج الجيار
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قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، إن الشركات الخاصة ستقوم بعمل كود لكل عمارة لتقسيم عمال النظافة لجمع المخلفات، لافتًا إلى أن القمامة ليست كنزًا كما يعتقد البعض، كما ستتم تغطية المدافن الصحية ووجود خطة تنفيذية بتطوير البنية التحتية لها.

وأضاف نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه من المخطط أن يكون عدد المدافن 27 مدفنًا على مستوى محافظات مصر، ويتولد يوميًا من مخلفات البلدية 60 ألف طن منهم 15 ألف طن في القاهرة الكبرى.

وأشار "محجوب" إلى أن القانون أعطى مهلة 6 شهور لتقنين أوضاع مصانع الأكياس البلاستيكية لكي تكون الوسائل المستخدمة صديقة للبيئة.

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